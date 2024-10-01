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12:16, 1 октября 2024Мир

Маск назвал условие немедленной помощи американцам от Байдена

Маск: если бы Северная Каролина была частью Украины, Байден помог бы ей

Фото: Mike Segar / Reuters

Если бы американский штат Северная Каролина был частью Украины, президент США Джо Байден незамедлительно помог бы ей, предположил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«60 миллиардов долларов будут переведены немедленно», — написал в шутку бизнесмен.

Таким образом он прокомментировал пост жителя города Эшвилл в Северной Каролине, который на украинском языке попросил Байдена обратить внимание на проблему прошедшего шторма и принять меры по ликвидации его последствий в штате.

Ранее стало известно, что Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. В частности, американский лидер заявил, что правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то что они не просили».

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      Максим Габриелян
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