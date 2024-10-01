Мигранты захватили квартиры жительницы Подмосковья

В Подмосковье мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки

В подмосковной деревне Быково мигранты захватили две квартиры, принадлежащие пенсионерке. Они заняли жилплощадь без ведома хозяйки, сообщает канал «360».

Россиянка приобрела квартиры на Школьной улице несколько лет назад. Впоследствии здание, в котором находятся объекты, признали ветхим фондом. Жить в квартирах стало невозможно, и хозяйка переехала.

Последний раз женщина навещала жилье в августе 2023 года. Посетив квартиры летом 2024-го, она обнаружила, что замки на дверях взломаны, а внутри живут мигранты. Одна из жильцов заявила собственнице, что в квартиру их впустила некая Юлия, представившаяся хозяйкой.

Проживающая в квартире женщина и собственница вместе обратились в полицию. Мигранты пообещали, что освободят жилплощадь.

Ранее жительница города Великие Луки Псковской области лишилась единственного жилья из-за ссоры с дочерью. Россиянка подарила квартиру родственнице, которая выгнала ее после конфликта.