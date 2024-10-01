Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:21, 1 октября 2024Экономика

Мигранты захватили квартиры жительницы Подмосковья

В Подмосковье мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В подмосковной деревне Быково мигранты захватили две квартиры, принадлежащие пенсионерке. Они заняли жилплощадь без ведома хозяйки, сообщает канал «360».

Россиянка приобрела квартиры на Школьной улице несколько лет назад. Впоследствии здание, в котором находятся объекты, признали ветхим фондом. Жить в квартирах стало невозможно, и хозяйка переехала.

Последний раз женщина навещала жилье в августе 2023 года. Посетив квартиры летом 2024-го, она обнаружила, что замки на дверях взломаны, а внутри живут мигранты. Одна из жильцов заявила собственнице, что в квартиру их впустила некая Юлия, представившаяся хозяйкой.

Проживающая в квартире женщина и собственница вместе обратились в полицию. Мигранты пообещали, что освободят жилплощадь.

Ранее жительница города Великие Луки Псковской области лишилась единственного жилья из-за ссоры с дочерью. Россиянка подарила квартиру родственнице, которая выгнала ее после конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      Акции Microsoft «потеряли блеск» из-за усталости инвесторов

      Стало известно о попытках Киева заручиться поддержкой окружения Трампа

      Госдума приняла закон о лишении прав на срок до полутора лет за одно правонарушение

      «Дочка» итальянского банка перестанет начислять проценты по счету россиян

      Блиновская избавилась от элитной квартиры в Москве

      Казаки потребовали запретить концерт Арбениной

      Королева Елизавета II месяцами откладывала кончину ради одной вещи

      В Госдуме предложили обложить банки дополнительным налогом

      Ленивцы столкнулись с угрозой вымирания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше