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12:06, 1 октября 2024Россия

Минобороны отчиталось о занятии населенного пункта в Харьковской области

Армия России заняла населенный пункт Вишневое в Харьковской области

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Армия России заняла населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Север», отметили в военном ведомстве.

Вишневое было занято в результате решительных действий российских военнослужащих, подчеркнули в Минобороны. Также на указанном участке были отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Кроме того, 1 октября Минобороны сообщило о занятии российскими войсками еще одного населенного пункта в зоне спецоперации. Речь идет о Крутом Яре в Донецкой народной республике.

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      Алан Босиков
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