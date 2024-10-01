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13:19, 1 октября 2024Экономика

Московскую инфляцию сравнили с общероссийской

Департамент экономической политики: инфляция в Москве составила 6,4 процента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Московская инфляция оказалась на 1,1 процента выше общероссийской. Об этом заявила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова. Ее цитирует агентство «Прайм».

По ее словам, если в целом по России инфляция составляет 5,3 процента, то в столице по итогам восьми месяцев 2024 года этот показатель оценивается в 6,4 процента. Ожидается, что по итогам года данное значение останется примерно таким же.

Викторова подчеркнула, что Москва демонстрирует достаточно высокий уровень потребительской активности. В рознице она составила 7,8 процента, в услугах — 7 процентов, а в общепите — 9,6 процента.

Ранее Банк России проинформировал, что замедления темпов роста потребительских цен можно достичь за счет замедления объемов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

В свою очередь, некоторые аналитики полагают, что если ЦБ действительно хочет добиться четырехпроцентной инфляции, то ему придется повысить ключевую ставку до 52 процентов.

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