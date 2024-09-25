В России назвали неожиданное условие достижения цели по инфляции

Институт ВЭБ: ЦБ должен поднять ставку до 52 % ради достижения цели по инфляции

Руководство российского Центробанка (ЦБ) должно поднять ключевую ставку до уровня в 52 процента годовых, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 4 процента. О неожиданном способе добиться необходимого замедления роста потребительских цен в стране сообщает Telegram-канал Bankiros со ссылкой на результаты исследования аналитиков Института ВЭБ.

В ходе анализа эксперты пришли к выводу, что даже нынешней ставки в 19 процентов не хватит для достижения темпов роста потребительских цен в 4 процента годовых. Они утверждают, что в нынешних реалиях каждое повышение ставки на один процентный пункт (п.п.) будет приводить к замедлению инфляции лишь на 0,15 п.п.

В то же время аналитики считают, что сейчас большая часть инфляционных процессов в стране носит немонетарный характер. По этой причине резкого повышения ключевой ставки будет недостаточно, чтобы добиться цели по инфляции в 4 процента годовых. Подобная стратегия, по мнению экспертов, скорее всего, окажется неэффективной. В решении данного вопроса требуется комплексный подход и различные рычаги давления, резюмировали они.

По итогам сентябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. При этом в регуляторе не исключили варианта очередного повышения ставки на следующем собрании руководства, которое состоится 25 октября 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) на фоне усиления инфляционного давления пока преждевременно. По итогам 2024 года в регуляторе ожидают, что инфляция в этом году окажется выше июльского прогнозного диапазона в 6,5-7 процентов.