Москвичам рассказали о погоде в начале октября

Гидрометцентр: 1 октября Москву ждет тепло

Во вторник, 1 октября, жителей Москвы ожидает теплая погода. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России, передает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день месяца в столице будет наблюдаться переменная облачность и преимущественно отсутствие осадков. В Москве температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла, а в Подмосковье — до 15-20 градусов тепла.

Ожидается восточный ветер скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что московский сентябрь 2024 года установил новый рекорд. Месяц оказался самым жарким и солнечным сентябрем с 1780 года.