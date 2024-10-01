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03:31, 1 октября 2024Из жизни

Мужчина тайком снял партнершу на видео во время секса и попал под суд

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина попал под суд после того, как тайком снял партнершу во время секса. Об этом пишет Wales Online.

Инцидент произошел в 2023 году. 21-летний Сэмюэл Эйс проводил время со своей 18-летней подругой. Затем он без разрешения девушки снял ее, когда они занимались оральным сексом. Айс сообщил суду, что он решил сделать видео для личных нужд. Однако он также признался, что впоследствии пересылал ролик другой женщине в ходе эротической переписки. Пострадавшая заявила, что тайная съемка причинила ей эмоциональные страдания. Чтобы справиться с ними, ей пришлось обратиться к психотерапевту.

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Адвокат Эйса сообщил суду, что его клиент молод, и именно поэтому совершил «глупый поступок». Другая причина, по его утверждению, в том, что теперь для изготовления видео не требуется помощь посторонних людей. Адвокат заявил, что это и провоцирует молодых мужчин и женщин снимать подобные ролики.

Эйс признал свою вину. Его приговорили к 18 месяцам общественных работ и курсу реабилитации для секс-преступников. Его имя также на пять лет внесли в реестр секс-преступников.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта совратила подростка. Как выяснили следователи, она занялась сексом с мальчиком, а затем заплатила ему за молчание.

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      Антонина Черташ
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