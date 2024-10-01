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16:39, 1 октября 2024Ценности

На Неделе моды показали самую дорогую в мире сумку

Бренд Rabanne показал самую дорогую в мире сумку из золота за 250 тысяч евро

Фото: Rabanne

Модный дом Rabanne представил на Неделе моды в Париже самую дорогую в мире сумку. Подробности публикует New York Post (NYP).

Сумку-кольчугу, выполненную из 18-каратного золота, показали на показе бренда. Известно, что дизайн изделия Nano вдохновлен культовым платьем-кольчугой из золота и бриллиантов, которое основатель марки Пако Рабанн создал в 1968 году для французской певицы Франсуазы Арди. Стоимость сумки составила 250 тысяч евро (26 миллионов рублей).

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Согласно материалу, на создание сумки из 150 золотых пластин ушло свыше 100 часов ручной работы. Отмечается, что это совместная работа команды Rabanne и ювелира Артюса Бертрана.

В феврале французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей.

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      Карина Черных
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