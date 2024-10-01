На Неделе моды показали самую дорогую в мире сумку

Бренд Rabanne показал самую дорогую в мире сумку из золота за 250 тысяч евро

Модный дом Rabanne представил на Неделе моды в Париже самую дорогую в мире сумку. Подробности публикует New York Post (NYP).

Сумку-кольчугу, выполненную из 18-каратного золота, показали на показе бренда. Известно, что дизайн изделия Nano вдохновлен культовым платьем-кольчугой из золота и бриллиантов, которое основатель марки Пако Рабанн создал в 1968 году для французской певицы Франсуазы Арди. Стоимость сумки составила 250 тысяч евро (26 миллионов рублей).

Согласно материалу, на создание сумки из 150 золотых пластин ушло свыше 100 часов ручной работы. Отмечается, что это совместная работа команды Rabanne и ювелира Артюса Бертрана.

В феврале французский бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей.