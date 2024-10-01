На Украине появятся новые налоги

На Украине с октября появятся новые налоги, в том числе вырастет военный сбор

На Украине с октября появятся новые налоги и ряд экономических нововведений. Закон об увеличении налогов в первом чтении приняла Верховная Рада 17 сентября, сообщает ТАСС.

Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в середине октября, но в случае принятия отсчитываться новая норма будет с начала месяца. Документ предполагает в том числе рост военного сбора с 1,5 до 5 процентов.

Также устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50 процентов, ставка налога на прибыль для иных финансовых учреждений, кроме страховых, составит 25 процентов. Эти сборы, как ожидается, пополнят бюджет Украины на 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов).

Также с 1 октября Нацбанк Украины вводит лимит на переводы для физических лиц с карты на карту в размере 150 тысяч гривен (около 3,6 тысячи долларов), который будет действовать в течение полугода. Это решение объясняется борьбой с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денег.

Также республика в ночь на 27 октября переходит на зимнее время, переход на летнее ранее был отменен Верховной Радой. После перехода страна останется в часовом поясе GMT +2.

Ранее на Украине оценили нехватку денег в бюджете. К концу 2025 года дефицит вырастет до 19,4 процента ВВП.