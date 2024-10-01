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09:30, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о негативных последствиях утраты ВСУ Угледара

Эксперт Ковалев: утрата ВСУ Угледара позволит ВС России расширить логистику

Фото: Reuters

Утрата Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара позволит российским войскам значительно расширить логистику на южном направлении. О негативных последствиях потери контроля над городом рассказал в интервью для «РБК-Украина» политолог Александр Ковалев.

«Если не будет этого контроля [над Угледаром], вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара — вражеская логистика будет значительно расширена», — заявил эксперт.

Он отметил, что контроль ВСУ над Угледаром позволял также держать под полным огневым контролем российские логистические маршруты через Волноваху.

Ранее боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил о невозможности вывода войск из Угледара. По его словам, ВС России взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации из города.

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      Глеб Палехов
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