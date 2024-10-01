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19:36, 1 октября 2024Путешествия

Назван топ направлений для отдыха на ноябрьские праздники в России

МТС Travel: Сочи возглавил топ направлений для отдыха на ноябрьские праздники

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Сочи возглавил топ направлений для отдыха на ноябрьские праздники в России. Такие данные назвали в исследовании МТС Travel, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 12 процентов от всех бронирований сделаны в Сочи. На втором месте оказалась Москва, на которую приходится каждое десятое бронирование. Третью строчку занял Санкт-Петербург с 9 процентами онлайн-заказов жилья.

Среди популярных направлений наиболее бюджетное жилье сейчас можно найти в Анапе (6,6 тысячи рублей), Калининграде (5,6 тысячи рублей), Туле (5,5 тысячи рублей) и Екатеринбурге (4,8 тысячи рублей в сутки).

Ранее сообщалось, что к Новому году стоимость отдыха за границей увеличится минимум на 30 процентов. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы.

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      Марк Успенский
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