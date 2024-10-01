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02:31, 1 октября 2024Экономика

Назван вред карательных тарифов и санкций США

Эксперт ЦКЕМИ Бондаренко: карательные тарифы Трампа только навредят США

Фото: Pixabay

Предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализовать, а его эффективность сомнительна. Такое мнение выразила эксперт комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, Трамп стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. «И тут он прав – многие государства спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов», — отмечает Бондаренко.

Однако, по ее мнению, от введения тарифов вряд ли будет эффект. Во-первых, они вряд ли оздоровят американскую экономику, во-вторых, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход США только ускорится.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из тех стран, которые будут отказываться от использования доллара. По мнению Трампа, США не могут потерять доллар как мировую валюту, так как это будет равносильно поражению в войне.

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      Марина Совина
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