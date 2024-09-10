Трамп нашел способ наказывать страны за отказ от доллара

FT: Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам, отказывающимся от доллара

Претендующий на пост президента США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из тех стран, которые будут отказываться от использования доллара. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на недавние выступления политика перед избирателями.

По мнению Трампа, США не могут потерять доллар как мировую валюту, так как это будет равносильно поражению в войне. До этого он также пообещал ввести пошлину в размере до 20 процентов на все импортируемые товары.

Отмечается, что Трамп не стал вдаваться в подробности по поводу 100-процентных пошлин для государств, отказывающихся от доллара, но эксперты полагают, что такие шаги ударят по нескольким крупным развивающимся экономикам G20, включая Китай, Индию, Бразилию и ЮАР.

Еще одно обещание республиканца — пошлины в размере 60 процентов на товары, импортируемые из Китая. Кроме того, Трамп считает, что автомобили из КНР, ввозимые в США через Мексику, должны облагаться 100-процентными пошлинами.

В свою очередь, соратник Трампа Джей Вэнс не исключил, что США могут повысить тарифы для союзников по НАТО, чтобы заставить их тратить больше на оборону.

В конце июля выяснилось, что летом Китай поставил в США рекордное количество легковых автомобилей. США купили у КНР машин на 401,7 миллиона долларов. С начала года экспорт автомобилей из Китая увеличился почти втрое, а в сравнении с последним месяцем весны — на 17 процентов.