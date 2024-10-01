Названы способы отложить старость

Терапевт Драпкина: чтобы продлить жизнь, нужны здоровый сон и активность

Главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина назвала способы отложить старость. Их она перечислила в беседе с aif.ru к Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября.

Чтобы оставаться в отличной форме и продлить жизнь, она рекомендовала следить за рационом: ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих фруктов и овощей (около 400 граммов, исключая картофель). Драпкина добавила, что не реже двух раз в неделю нужно есть рыбу, а объем соли сократить до пяти граммов в день.

Терапевт также призвала отказаться от курения и алкоголя и следить за качеством сна. «Взрослым, как правило, нужно спать от семи до девяти часов в сутки, хотя диапазон допустимого сна варьируется от шести до десяти часов. Заботьтесь о своем сне, ведь хороший отдых — это залог не только физического, но и психического благополучия», — напомнила Драпкина.

Доктор подчеркнула, что для долголетия важны физическая и социальная активность. Физической активности терапевт рекомендовала уделять от 150 до 300 минут умеренной нагрузки или от 75 до 150 минут интенсивной активности в неделю. «Исследования показывают, что активное общение и поддержание социальных связей связаны с более высокой продолжительностью жизни. Сильные и стабильные отношения с окружающими могут стать источником радости и опоры в трудные времена», — объяснила Драпкина.

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