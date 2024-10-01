Невестка Василия Ливанова опровергла слухи о его госпитализации

Невестка Василия Ливанова Екатерина опровергла информацию о его госпитализации

Невестка Василия Ливанова Екатерина рассказала о состоянии здоровья 89-летнего актера. Ее слова передает портал «Абзац».

Женщина предположила, что к народному артисту действительно могла приехжать скорая помощь из-за повышенного давления, но опровергла его госпитализацию.

«Моя дочь живет с Василием Борисовичем, в четверг у него было высокое давление, но уже в воскресенье ездил с женой и внучкой по магазинам. Вчера созванивались, тоже все было нормально. Дочь бы сообщила», — поделилась Екатерина.

Ранее сообщилось об ухудшении самочувствия и госпитализации исполнителя культовой роли Шерлока Холмса в советской экранизации.