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20:40, 1 октября 2024Культура

Невестка Василия Ливанова опровергла слухи о его госпитализации

Невестка Василия Ливанова Екатерина опровергла информацию о его госпитализации
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Невестка Василия Ливанова Екатерина рассказала о состоянии здоровья 89-летнего актера. Ее слова передает портал «Абзац».

Женщина предположила, что к народному артисту действительно могла приехжать скорая помощь из-за повышенного давления, но опровергла его госпитализацию.

«Моя дочь живет с Василием Борисовичем, в четверг у него было высокое давление, но уже в воскресенье ездил с женой и внучкой по магазинам. Вчера созванивались, тоже все было нормально. Дочь бы сообщила», — поделилась Екатерина.

Ранее сообщилось об ухудшении самочувствия и госпитализации исполнителя культовой роли Шерлока Холмса в советской экранизации.

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      Андрей Шеньшаков
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