Новый генсек НАТО высказался об угрозе применения Россией ядерного оружия

Рютте: НАТО не видит угрозы применения Россией ядерного оружия

НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия Россией. Об этом заявил новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает Reuters.

По словам генсека, страны НАТО не должны поддаваться частым угрозам Москвы о возможном применении ядерного оружия. Он объяснил, что это создаст опасный прецедент.

Ранее Рютте выразил мнение, что Украина должна получить место в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что альянс должен реализовать пакет помощи, касающийся создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Киева к членству в НАТО.