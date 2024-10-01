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01:04, 1 октября 2024Россия

Политолог Саймс раскрыл цель действий США против него

Политолог Саймс: на мне показывают будущее игнорирующих распоряжение властей США
Дмитрий Саймс

Дмитрий Саймс. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс прокомментировал действия США, которые страна совершает в его отношении. Об этом он высказался в интервью «Аргументам и фактам».

«Многие американские граждане работают на российских телеканалах, в других организациях, которые также находятся под санкциями. И ни у кого из них до сих пор не было никаких неприятностей. Возможно, на мне хотят показать, что станет с человеком, который игнорирует распоряжение администрации США. У меня отняли практически всю мою собственность», — допустил он.

5 сентября сообщалось, что власти США обвинили Саймса и его супругу в нарушении американских санкций. Им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из трех пунктов обвинения.

До этого ФБР провело обыски в поместье политолога в Хантли, штат Вирджиния. Как рассказал сосед Саймса, агенты вывозили оттуда изъятые предметы на грузовиках с прицепами.

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      Марина Совина
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