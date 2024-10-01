Российские IT-компании попросили вернуть помощь государства

«Ведомости»: IT-компании попросили вернуть льготные ставки 3 % по кредитам

Сразу несколько ведущих российских технологических ассоциаций обратились к Минцифры за помощью в вопросе возвращения льготных ставок по кредитам, которые IT-компании получили по программе «Взлет — от стартапа до IPO» («Высокотех»). Об этом со ссылкой на копию письма, получение которого подтвердили в ведомстве, сообщают «Ведомости».

Речь идет о том, что участники программы в сентябре начали получать письма от МСП Банка (оператор программы, реализуемой Минэкономразвития и Корпорацией МСП) с информацией о повышении ставки с 3 процентов до 12. При этом нововведение касалось как планируемых, так и уже выданных займов. Позднее авторы письма уточнили, что повысить ставки предполагается до 10 процентов, но с возможностью дальнейшего роста до рыночных условий.

С 2022 года, когда запустили программу, поддержку получили 286 компаний, а объем льготного кредитования превысил 48 миллиардов рублей. Однако в МСП Банке объяснили, что лимит предоставления субсидий по этой линии уже исчерпан.

Кредитная организация без федеральных субсидий держала льготную ставку столько, сколько могла, но больше возможности нет. Повышение ключевой ставки Центробанка не позволяет дальше обеспечивать поддержку в выбранных ранее параметрах.

Минэкономразвития и Корпорация МСП смогли добиться дополнительной субсидии, но ее хватит только для покрытия существующих займов по ставке 12 процентов и то при условии, что ключевая ставка сохранится на уровне 19 процентов, а не вырастет снова.

В Минцифры отметили, что даже предлагаемые условия можно считать достаточной поддержкой, потому что ставка по коммерческим кредитам уже нередко превышает 27 процентов. МСП Банк на совещании с бизнесом обсудил все детали проблемы в середине сентября.

В свою очередь, IT-объединения напомнили, что столь резкое изменение условий поддержки рушит утвержденные бизнес-планы и приведет к большим убыткам у компаний, доверившихся государству. Некоторые из них вынуждены будут подать на банкротство, а ряд технологически перспективных проектов придется закрывать из-за отсутствия средств.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов не исключил, что ключевую ставку придется поднимать выше 20 процентов, что в настоящее время является историческим максимумом. Он отметил, что регулятору перед октябрьским заседанием надо проанализировать непредвиденные моменты проекта бюджета.