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20:21, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

Блогер Парадеев рассказал о высоких ценах на продукты, рестораны и такси в Дании
Александр Парадеев

Александр Парадеев. Кадр: парадеевич / YouTube

Популярный стример и блогер Александр Парадеев, более известный под псевдонимом Парадеевич, посетил Данию и пожаловался на высокие цены на продукты, рестораны и такси в европейской стране. Видео о поездке доступно на его YouTube-канале.

Стример отправился в местный супермаркет, чтобы оценить цены на базовые продукты. Десяток яиц, как показал блогер, стоят датских 30 крон (540 рублей), два килограмма моркови — 20 крон (277 рублей), колбаса — 45 крон (624 рубля), упаковка туалетной бумаги из 12 рулонов — 50 крон (584 рубля).

«Как вы уже можете понять, цены в Дании очень даже приличные. Сходить поужинать в обычном ресторане выйдет вам в копеечку», — отметил Парадеев. По его словам, стейк с картошкой в местном ресторане стоит 315 крон (4370 рублей), а чашка чая — 38 крон (527 рублей). «Этот ресторан не включает налог в цену товаров, поэтому 70 крон (965 рублей — прим. «Ленты.ру») я оплатил сверху», — добавил блогер.

Цены на такси он также назвал высокими. Поездка из аэропорта до отеля, длившаяся 11 минут, стоила 190 крон (2635 рублей), пояснил Парадеев. «Когда я ехал 15 минут до центра города, это стоило 332 кроны (4466 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

Ранее Парадеев съездил в США и также рассказал о высоких ценах в стране. По его словам, такси, еда и жилье в Штатах стоят очень дорого.

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      Олег Давыдов
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