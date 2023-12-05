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19:48, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер съездил в США и пожаловался на высокие цены

Стример Парадеевич рассказал, что один день в США обходился ему в 400 долларов

Кадр: «Парадеевич» / YouTube

Популярный стример и блогер Александр Парадеев, более известный под псевдонимом Парадеевич, съездил в США и пожаловался на высокие цены. В ролике, доступном на его YouTube-канале, он рассказал, что один день в Штатах обходился ему в 400 долларов (около 36 тысяч рублей).

Блогер рассказал, что в США очень высокие цены на такси, еду и жилье. По его словам, такси в среднем стоило 25 долларов за поездку (более двух тысяч рублей), а один прием пищи — 30 долларов (более 2,5 тысячи рублей).

«Жилье обходилось очень дорого, потому что я снимал его на Airbnb. Это стоило гораздо дороже, потому что я снимал на один день, а когда ты снимаешь на один день, ты должен оплатить налог, комиссию площадки и уборку», — отметил Парадеев. По его словам, в среднем на аренду жилья за одни сутки у него уходило 250 долларов (около 22 тысяч рублей).

Блогер также подчеркнул, что в США принято везде оставлять чаевые. «И если ты их не даешь, на тебя в следующий раз могут косо посмотреть», — пояснил он. В итоге, по словам стримера, за один день в США он тратил около 400 долларов. «Это очень дорого. (...) Когда переводишь на рубли, глаза на лоб лезут. Хот-дог на заправке четыре доллара стоит — это 400 рублей, о чем говорить, а ты даже не наелся им», — заключил Парадеев.

Ранее блогерша и модель Полина Чистякова, переехавшая вместе с супругом, стендап-комиком Данилой Поперечным в США, пожаловалась на высокие цены на жилье в Лос-Анджелесе. Она назвала конскими цены на недвижимость в США.

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      Олег Давыдов
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