Появились новые подробности о взрыве в квартире в московском ЖК «Селигер-Сити»

В сгоревшей квартире в ЖК «Селигер-Сити» в Москве находилось 20 баллонов с газом

В сгоревшей квартире в жилищном комплексе (ЖК) «Селигер-Сити» в районе Западное Дегунино на севере Москвы находилось 20 баллонов с газом. Пожар мог быть еще сильнее, однако разгерметизировались 14 из них. Такие новые подробности об инциденте появились у издания Baza в Telegram-канале.

Издание узнало, что сотрудники МЧС нашли в сгоревшей квартире №86 шесть уцелевших баллонов.

Также в результате случившегося пострадал житель квартиры №87: он выпрыгнул из окна на одеяло, которое держали очевидцы, мужчине удалось выжить. Его доставили в реанимацию с многочисленным переломами. После одного из взрывов обрушилась стена между квартирами 86 и 87.

До этого очевидцы рассказали о серии взрывов, напоминающих детонацию газовых баллонов. При этом отмечается, что дом не газифицирован.

О пожаре в столичном ЖК «Селигер-Сити» стало известно 30 сентября. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи, двоих удалось спасти.