Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 1 октября 2024Россия

Появились новые подробности о взрыве в квартире в московском ЖК «Селигер-Сити»

В сгоревшей квартире в ЖК «Селигер-Сити» в Москве находилось 20 баллонов с газом
СюжетПожар в Москве:

Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС

В сгоревшей квартире в жилищном комплексе (ЖК) «Селигер-Сити» в районе Западное Дегунино на севере Москвы находилось 20 баллонов с газом. Пожар мог быть еще сильнее, однако разгерметизировались 14 из них. Такие новые подробности об инциденте появились у издания Baza в Telegram-канале.

Издание узнало, что сотрудники МЧС нашли в сгоревшей квартире №86 шесть уцелевших баллонов.

Также в результате случившегося пострадал житель квартиры №87: он выпрыгнул из окна на одеяло, которое держали очевидцы, мужчине удалось выжить. Его доставили в реанимацию с многочисленным переломами. После одного из взрывов обрушилась стена между квартирами 86 и 87.

До этого очевидцы рассказали о серии взрывов, напоминающих детонацию газовых баллонов. При этом отмечается, что дом не газифицирован.

О пожаре в столичном ЖК «Селигер-Сити» стало известно 30 сентября. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи, двоих удалось спасти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Новый взрыв прозвучал в Одессе

      ЦБ отметил тревожную тенденцию в сегменте кредитования россиян

      В России отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

      Упала цена одного из основных сортов нефти

      Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

      Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожье

      В ДНР признали геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы войны

      Российским военным поставили партию «Панцирей»

      Родственники российского бойца СВО сообщили о таинственном исчезновении выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше