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04:01, 30 сентября 2024Россия

Момент взрыва в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео

На видео попал взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве
СюжетВзрыв в Москве

На видео попал момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в московском Западном Дегунино. Кадры опубликовали местные жители.

Очевидцы рассказали о серии взрывов, напоминающих детонацию газовых баллонов. При этом отмечается, что дом не газифицирован.

Как сообщают «Известия», несколько человек пострадали, один мужчина находится в тяжелом состоянии, с ним работает реанимация.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» ы около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи, двоих удалось спасти.

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      Юлия Мискевич
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