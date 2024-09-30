Момент взрыва в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео

На видео попал взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве

На видео попал момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в московском Западном Дегунино. Кадры опубликовали местные жители.

Очевидцы рассказали о серии взрывов, напоминающих детонацию газовых баллонов. При этом отмечается, что дом не газифицирован.

Как сообщают «Известия», несколько человек пострадали, один мужчина находится в тяжелом состоянии, с ним работает реанимация.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» ы около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи, двоих удалось спасти.