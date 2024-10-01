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05:29, 1 октября 2024Бывший СССР

Приднестровье потребовало от Молдавии извинений за развязывание конфликта

Глава МИД Приднестровья потребовал от Молдавии извинений за конфликт в 1992 году

Фото: Pixabay

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в беседе с РИА Новости заявил, что Приднестровье ждет от Молдавии извинений за развязывание конфликта в 1992 году.

«В международной практике принятие ответственности за совершенные акты насилия нередко помогает оздоровлению отношений и восстановлению исторической справедливости», — напомнил он, в качестве примера приведя Германию.

Как считает Игнатьев, официальное признание вины Кишиневом за развязывание конфликта в том числе было бы шагом в верном направлении. «Приднестровский народ, учитывая понесенные жертвы и страдания, вправе ожидать такого жеста от Кишинева», — подчеркнул он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае, если споры с Приднестровьем решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в Евросоюз «на десять или 20 лет». При этом она сообщила о желании интегрироваться «всем вместе».

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      Марина Совина
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