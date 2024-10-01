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09:47, 1 октября 2024Силовые структуры

Приехавшие спасать застрявшего в гараже россиянина полицейские нашли там нарколабораторию

В Ленобласти полиция приехала спасать мужчину из гаража и нашла нарколабораторию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области полицейские приехала спасать застрявшего в гараже 44-летнего мужчину и случайно нашли там нарколабораторию. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Бриз», расположенном в Сосновом Бору. Силовиков вызвал председатель, когда узнал, что один из собственников не может выбраться из своего бокса. Прибывшие на место правоохранители освободили мужчину, а затем осмотрели его гараж. В помещении они обнаружили оборудование для изготовления наркотиков, несколько канистр с подозрительной жидкостью синего цвета и 38 пакетов с порошком общим весом почти 39 килограммов.

Все найденное в гараже отправили на экспертизу. В результате выяснилось, что обнаруженное вещество — это смесь, содержащая синтетический наркотик. Отмечается, что фигурант находился в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Его экстренно госпитализировали. Оперативники собираются допросить владельца гаража, когда он придет в себя.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию.

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      Анна Габай
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