Раненый российский боец два дня работал наводчиком из взорванного БТР под обстрелом

Боец Голливуд два дня работал наводчиком из взорванного БТР под обстрелом

Российский боец разведывательного подразделения с позывным Голливуд рассказал, как после подрыва БТР с тяжелыми ранениями и под обстрелом он два дня работал наводчиком и координировал удары по солдатам Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

По словам бойца, БТР попал в засаду и подорвался на мине. «Машина загорелась. Попробовал вылезти, но так как мне повредило позвоночник, у меня кроме правой руки и головы ничего не двигалось. (...) В этот момент лопнули шланги с антифризом и потушили машину. Огонь потух, и я потерял сознание», — рассказал Голливуд.

Он отметил, что солдаты ВСУ подошли к подорванному БТР, но решили, что никто не выжил, и ушли. «Я начал себя ощупывать. У меня из бока торчала какая-то металлическая часть от БТР. (...) Ниже пояса ничего не чувствовал. Нашел свою разбитую радиостанцию, подтянул к себе кое-как водителя. Нашел у него радиостанцию. Из двух собрал одну и вышел на связь», — поделился воспоминаниями боец.

Начал пытаться корректировать от себя огонь по противнику. А там работал снайпер, пулемет, АГС и автоматчики. Точно не мог сказать, где они сидят, но на слух и по часам, как учат в армии, примерно определяя откуда идет стрельба, начал корректировать боец Голливуд

Вскоре Голливуда вычислили, так как, по его словам, он работал через открытую связь, а направление и дальность ударов координировал от своей машины. «Прилетела "птичка" и что-то сбросила. Заряд ударился об машину, отскочил и взорвался в стороне. Потом начал работать снайпер, пытаясь прострелить "ресничку". В общем, я понял, что останусь там, уйти мне не дадут, да и не смог бы я в таком состоянии. Решил, что буду до последнего помогать своим. И пока не села радиостанция, давал координаты», — сказал разведчик.

Почти двое суток сидел в БТР. Чувствовал, что сил не остается боец Голливуд

По словам Голливуда, группа эвакуации стала пытаться спасти его, несмотря на возражения. За полтора суток боев противника удалось выбить с занимаемых позиций, тогда разведчика спасли из взорванного БТР.

Ранее стало известно, что боец вооруженных сил (ВС) России Иван Ежов с позывным Большой из отряда БАРС-3 спас свой отряд от украинской «Бабы Яги» на запорожском направлении. Большой находился на одной из позиций со своей ротой. Соседний отряд частично обезвредил вражеский дрон типа «Баба Яга», тем самым обнаружив себя, но Ежов знал, что в такой ситуации нельзя терять бдительность.