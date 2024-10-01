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17:24, 1 октября 2024Ценности

Реакция Анджелины Джоли на постер с Брэдом Питтом взбудоражила журналистов

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли подписала плакат с фотографией бывшего мужа, актера Брэда Питта, и взбудоражила журналистов. Соответствующий материал публикует Page Six.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость дает автограф поклоннику, который протянул ей постер к фильму «Мистер и миссис Смит». Экс-супруги вместе снимались в упомянутой картине. Пользователи сети обратили внимание на реакцию телезвезды по поводу снимка Питта: она с каменным лицом подписала изображение, чем развеселила фанатов.

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В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса. Родная дочь актеров, 17-летняя Шайло, хорошо общается с отцом и недавно переехала к нему жить. Об отношении к отцу младших детей пары, 15-летних близнецов Нокса и Вивьен, неизвестно.

Ранее Джоли рассказала о болезни, которая возникла у нее на фоне развода с
супругом.

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      Карина Черных
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