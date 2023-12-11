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14:35, 11 декабря 2023Культура

Анджелина Джоли рассказала о возникшей на фоне развода с Брэдом Питтом болезни

Анджелина Джоли рассказала о параличе Белла на фоне развода с Брэдом Питтом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о болезни, которая возникла у нее на фоне развода с экс-супругом, актером Брэдом Питтом. Ее слова приводит Harper's Bazaar.

Актриса порассуждала о своей новой роли — греческой оперной певицы Марии Каллас — и отметила, что испытывала сомнения по поводу участия в фильме, так как обнаружила у себя признаки стресса. «Мое тело сильно реагирует на стресс — уровень сахара в крови то повышается, то падает. За несколько месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла (заболевание, при котором случается паралич мышц с одной стороны лица — прим. "Ленты.ру")», — поделилась она.

При этом никаких подробностей о причине расставания Джоли не раскрыла. «Есть вещи, от которых нам нужно исцелиться», — добавила она.

Ранее актриса рассказала о работе над третьей частью фильма «Малефисента».

Питт и Джоли поженились в 2014 году, свой роман они подтвердили в 2006-м. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса.

У Питта и Джоли трое приемных детей Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов трое биологических детей Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

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      Варвара Кошечкина
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