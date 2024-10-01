Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

Житель Волгограда купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл 37 миллионов

Житель Волгограда купил лотерейный билет за 1400 рублей и стал обладателем многомиллионного выигрыша. Соответствующий материал публикует местный портал «РИАЦ».

О выигрыше стало известно еще 30 сентября, но победитель пока не явился за выигранными деньгами. Для получения суперприза мужчине нужно было угадать восемь чисел в первом поле билета, а во втором поле верно указать всего одно число. В итоге волгоградец отметил правильно все девять чисел.

Ранее супруги из Нижнего Новгорода выиграли в лотерею десятки миллионов рублей. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов. Когда россияне вернулись домой, выяснилось, что они выиграли 35 миллионов рублей.