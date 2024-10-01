Россиянка выгуливала ребенка на поводке и попала на видео

Жительница Омска выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На представленном видеоролике видно, как женщина сопровождает ребенка, который ползает по настилу. Одновременно с этим по площадке бегает пес без намордника и поводка.
Позже очевидцы пояснили, что заметили родительницу с малышом недалеко от дома на Пригородной улице.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предположил, что запрет квадроберов в России искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых апологетов.
До этого запретить субкультуру предложила сенатор Наталия Косихина. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих.
Квадробика — это увлечение, подразумевающее передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее животных.