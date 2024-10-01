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12:31, 1 октября 2024Россия

Россиянка выгуливала ребенка на поводке и попала на видео

Жительница Омска выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке

Жительница Омска выгуливала ребенка на собачьем поводке на детской площадке. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как женщина сопровождает ребенка, который ползает по настилу. Одновременно с этим по площадке бегает пес без намордника и поводка.

Позже очевидцы пояснили, что заметили родительницу с малышом недалеко от дома на Пригородной улице.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предположил, что запрет квадроберов в России искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых апологетов.

До этого запретить субкультуру предложила сенатор Наталия Косихина. Политик заявила, что это популярное у подростков развлечение травмирует психику и вредит здоровью окружающих.

Квадробика — это увлечение, подразумевающее передвижение человека на четырех конечностях, имитирующее животных.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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