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09:38, 1 октября 2024Путешествия

Российских пилотов пытались ослепить во время рейса из-за границы

Aviaincident: пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов пассажирского самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером во время полета из-за границы. Подробности приводит Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 29 сентября на рейсе из Абу-Даби в московский аэропорт Шереметьево. Когда Boeing-738 находился в 19 километрах от Тамбова на высоте около 10 тысяч метров, неизвестные направили на него луч зеленого цвета.

Экипаж доложил о произошедшем в небе, однако помощь ему не потребовалась.

Ранее пилоты Red Wings, выполнявшие пассажирский рейс из Тель-Авива в Москву, заметили в воздухе неизвестный предмет. Шар-зонд находился в небе над Дагестаном.

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      Мария Борисова
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