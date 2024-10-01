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07:07, 1 октября 2024Россия

Российский боец рассказал о действиях украинских войск в Курской области

МО России: расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» уничтожают ВСУ за десятки километров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Курской области расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожают пехоту и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) за десятки километров от противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

В оборонном ведомстве отметили, что при артиллерийских ударах по ВСУ используются осколочно-фугасные боеприпасы. Отдельно офицер группировки войск «Север» с позывным Байкал рассказал о действиях украинских войск в регионе. Он сообщил, что обстановка в Курской области стала более спокойной, так как ВСУ перестали пытаться идти на прорыв.

«И даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном, цели [ударов] похожи на ДРГ (диверсионно-разведывательные группы, — прим. «Ленты.ру») — 15-20 человек, личный состав [ВСУ] пытается поставить станции радиоэлектронной разведки и борьбы», — описал ситуацию в Курской области боец.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло почти два месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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