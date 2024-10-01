Российский губернатор сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ беспилотника

После запуска Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по региону есть повреждения. Это следует из сообщения главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
По словам губернатора, после попытки атаки власти зафиксировали повреждения фасада «коммерческого объекта» в поселке Дубовое.
«Сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет (...) Информация о последствиях уточняется. Все службы работают на месте», — сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ БПЛА Гладков.
О сработавшей над регионом системе противовоздушной обороны стало известно утром 1 октября. Российские военные сообщили о пресечении попытки террористической атаки.