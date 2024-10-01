Российский губернатор сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ беспилотника

Белгородский глава Гладков: после запуска ВСУ БПЛА по региону есть повреждения

После запуска Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по региону есть повреждения. Это следует из сообщения главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам губернатора, после попытки атаки власти зафиксировали повреждения фасада «коммерческого объекта» в поселке Дубовое.

«Сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет (...) Информация о последствиях уточняется. Все службы работают на месте», — сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ БПЛА Гладков.

О сработавшей над регионом системе противовоздушной обороны стало известно утром 1 октября. Российские военные сообщили о пресечении попытки террористической атаки.