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08:34, 1 октября 2024Россия

Российский губернатор сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ беспилотника

Белгородский глава Гладков: после запуска ВСУ БПЛА по региону есть повреждения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После запуска Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по региону есть повреждения. Это следует из сообщения главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По словам губернатора, после попытки атаки власти зафиксировали повреждения фасада «коммерческого объекта» в поселке Дубовое.

«Сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет (...) Информация о последствиях уточняется. Все службы работают на месте», — сообщил подробности о последствиях запуска ВСУ БПЛА Гладков.

О сработавшей над регионом системе противовоздушной обороны стало известно утром 1 октября. Российские военные сообщили о пресечении попытки террористической атаки.

ЖЗЛ
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