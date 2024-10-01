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07:32, 1 октября 2024Россия

Российский офицер заявил о неспособности ВСУ удержать Угледар

Российский офицер Одиссей: ВСУ понимают неспособность держать Угледар

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир стрелкового полка с позывным Одиссей заявил, что за два с половиной года Вооруженные силы Украины (ВСУ) завезли в Угледар огромное количество боеприпасов. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Военный заявил о неспособности ВСУ удержать Угледар и добавил, что сейчас украинские бойцы пытаются растратить боеприпасы, «паля во все стороны». Кроме того, украинские силы продолжают держаться за счет дронов-камикадзе, число которых со временем уменьшается.

«Думаю, что украинское командование понимает: удержать город уже не получится, а оставлять нам снаряды не горит желанием», — отметил офицер.

Ранее Одиссей назвал главные особенности при штурме Угледара. По его словам, город находится на высоте, в небе постоянно наблюдаются дроны, а на многоэтажках висят стационарные камеры.

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      Марина Совина
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