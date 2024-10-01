Российский военный назвал главные особенности при штурме Угледара

Военный Одиссей: превосходство ВСУ в дронах мешало штурму Угледара

Штурмовые действия в Угледаре затрудняло превосходство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беспилотниках, рассказал РИА Новости российский военный с позывным Одиссей.

По его словам, город находится на высоте, в небе постоянно находятся дроны, а на многоэтажках висят стационарные камеры. «Отслеживают любые наши перемещения, однако за счет слаженной работы всех подразделений и родов войск ситуацию в последние несколько недель удалось кардинально изменить», — сказал военный.

Ранее в ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре. По словам российского военного с позывным Мучной, на данный момент российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара могут отступить подразделения украинской армии.

