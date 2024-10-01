Российский полицейский получил взятку от иностранки и попал под суд

В Петербурге будут судить экс-полицейского за взятку от гражданки Узбекистана

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении бывшего начальника территориального отдела полиции о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2023 года экс-глава 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району получил от гражданки Узбекистана 30 тысяч рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан в России.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за незаконные бездействия») и части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу в значительном размере») УК РФ. Дело уже передано в суд.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему полицейскому Андрею Гракову за продажу сотрудникам ФСБ устройств для прослушки.

