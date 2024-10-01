Певица Селена Гомес в мини-платье исполнила откровенный танец на камеру

Американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель Селена Гомес исполнила откровенный танец на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость поделилась роликом с концерта, в котором предстала в сияющем мини-платье черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд оформлен глубоким декольте и прозрачными вставками на юбке.

На протяжении всего видео артистка принимала непристойные позы. Например, садилась на корточки, раздвинув ноги в стороны. Также в один момент она запустила руку себе под платье.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Vanity Fair. Тогда певица позировала перед камерой в облегающем прозрачном комбинезоне с кружевами.

