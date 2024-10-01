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16:18, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине собрались изготовить 1,5 миллиона дронов за три месяца

Шмыгаль: Украина изготовит 1,5 миллиона дронов до конца года

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина изготовит 1,5 миллиона боевых дронов в этом году. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет издание «Экономическая правда».

По его словам, Украина постоянно занимается усилением развития национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК). «До конца [этого] года [мы] изготовим 1,5 миллиона дронов», — подытожил Шмыгаль.

Кроме того, руководство страны активно ведет переговоры о поставках иностранного вооружения.

Ранее Денис Шмыгаль заявил об увеличении затрат на вооружение и военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. По его словам, это означает рост расходов на военную технику почти на 300 миллиардов гривен (более 670 миллиардов рублей), что составляет разницу 65 процентов по сравнению с прошлым годом.

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      Сергей Болиев
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