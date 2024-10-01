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16:10, 1 октября 2024Силовые структуры

Сооснователя журнала DOXA внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя издания DOXA Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сооснователя издания DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Арамяну заочно предъявлено обвинение по статьям 205.2 УК РФ («Призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма») и 207.3 УК РФ («Распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ»). Он объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя издания DOXA. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России.

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      Екатерина Кашурникова
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