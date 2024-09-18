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19:02, 18 сентября 2024Силовые структуры

Выдана санкция на заочный арест сооснователя DOXA за призывы к терроризму

В Москве суд заочно арестовал сооснователя DOXA Арамяна

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя издания DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна, обвиняемого в призывах к терроризму и распространении фейков про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Санкция выдана по соответствующему ходатайству следствия. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию России.

Арамяну заочно предъявлено обвинение по статьям 205.2 УК РФ («Призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма») и 207.3 УК РФ («Распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ»). Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что следствие попросило суд заочно арестовать сооснователя DOXA за призыв к терроризму

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      Артем Соколов
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