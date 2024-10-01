США тайно поддержали действия Израиля против «Хезболлы»

Politico: в Белом доме тайно поддержали действия Израиля против «Хезболлы»

Представители Белого дома тайно одобрили и пообещали поддержать действия Израиля против шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники Белого дома в частном порядке сообщили Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление против "Хезболлы", даже несмотря на то, что администрация [президента Джо] Байдена в последние недели публично призывала израильское правительство сократить свои удары», — рассказали изданию американские и израильские чиновники.

По данным Politico, советник Байдена Амос Хохштейн и координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк сообщили высокопоставленным израильским чиновникам, что США согласны со стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по смещению военного фокуса Израиля на север против «Хезболлы», чтобы убедить движение вступить в дипломатические переговоры для прекращения конфликта.

Источники также сообщили, что решение сосредоточиться на «Хезболле» вызвало раскол в правительстве США. Это решение не поддержали в Пентагоне, Госдепартаменте и разведке. Там считают, что действия Израиля против «Хезболлы» могут втянуть американские войска еще в один конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США решили дополнительно направить на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по «Хезболле». Представители Пентагона заявили, что дополнительные силы укрепят безопасность уже находящихся в регионе 40 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, США направят в регион истребители F-15, F-16 и F-22, а также военные самолеты A-10.