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18:18, 1 октября 2024Экономика

Стало известно о наследстве Добрынина

Добрынин оставил после себя квартиру в Москве и дачный участок в Подмосковье

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народный артист России Вячеслав Добрынин владел квартирой в Москве и загородным домом в Московской области. О наследстве телеведущего стало известно изданию «Дни.ру».

По информации источника, певец и композитор вырос в небольшой квартире в доме №23 на Ленинском проспекте, построенном перед началом Великой Отечественной войны. Недвижимостью побольше артист обзавелся лишь в 1995 году.

Последние годы жизни Добрынин провел в загородном доме в подмосковном поселке Старая Руза. Особняк на участке был возведен под руководством жены артиста, архитектора Ирины. Его интерьер выполнен в желтых и бежевых тонах, среди особенностей объекта — мебель, выполненная из дорогих пород дерева, ковры ручной работы, а также натуральный паркет. Стоимость этого дома, по оценкам риелторов, составляет около 30 миллионов рублей.

Вячеслава Добрынина не стало во вторник, 1 октября. Причиной ухода из жизни певца и композитора стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

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      Полина Кислицына
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