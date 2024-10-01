В России отреагировали на слова Столтенберга о частичном вступлении Украины в НАТО

Сенатор Джабаров обвинил Столтенберга в разжигании огня между НАТО и Россией

Не стоит всерьез воспринимать слова бывшего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, допускающего частичное вступление Украины в НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что господину Столтенбергу надо собирать чемоданы и возвращаться в Норвегию. Ну, не получилось у него заниматься большой политикой. Во-первых, он всего лишь технический генсек. Его обязанности — передавать информацию между странами, созывать саммиты НАТО и так далее, а делать такие заявления, как он делает, это его не красит и, вообще, это не по рангу. Поэтому я бы, честно говоря, не слушал этого неудавшегося политика, потому что он кроме того, что разжигает огонь между НАТО и Россией, ничем не занимается», — отреагировал Джабаров.

Ранее ушедший в отставку с поста генсека НАТО Столтенберг заявил, что Россия не начала бы проведение специальной военной операции (СВО), если бы альянс предоставлял Украине больше оружия после 2014 года. Он также допустил частичное вступление Украины в НАТО — то есть только с подконтрольными стране территориями, передавало издание «Интерфакс-Украина».

Полномочия Столтенберга в качестве генсека НАТО истекли спустя 10 лет. Его преемником стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он вступил в должность 1 октября.