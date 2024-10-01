Таксист схватил россиянку со словами «красивый такой, сильно хочу» и попал на видео

Жительница Владивостока сняла домогательства таксиста на видео

Во Владивостоке таксист схватил пассажирку во врем поездки и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «News.vl | Владивосток и Приморье».

На кадрах мужчина с бородой и характерным акцентом держит сидящую на заднем сиденье россиянку. «Красивый такой, сильно хочу», — говорит он.

Девушка пытается вырваться и предупреждает, что будет кричать. Водитель советует ей этого не делать. «Отпустите платье тогда мое», — отмечает горожанка, после чего таксист просит оставить ему номер телефона.

Канал утверждает, что мужчина также демонстрировал признаки сексуального возбуждения. После случившегося девушка сильно переживает, однако неизвестно, обращалась ли она в полицию после попавшего на видео инцидента.

Ранее в Подмосковье таксист напал на пассажирку, сильно ее избив. Этому предшествовал словесный конфликт во время поездки. В отношении водителя возбудили уголовное дело.