Профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил, что от победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества. Его слова приводит РИА Новости.
Пателис раскрыл важность победы России на Украине и подчеркнул, что этот конфликт является одним из фронтов эскалации третьей мировой войны. По его мнению, этот кризис не является двусторонним.
«Это не просто вопрос существования России и бывших социалистических республик. Это вопрос выживания человечества. Наша ответственность огромна в этом смысле», — отметил ученый.
Ранее Пателис заявил о попытке запугать лояльных к России граждан. По словам профессора, некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.