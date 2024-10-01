Профессор Пателис: от победы России над Украиной зависит выживание человечества

Профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил, что от победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества. Его слова приводит РИА Новости.

Пателис раскрыл важность победы России на Украине и подчеркнул, что этот конфликт является одним из фронтов эскалации третьей мировой войны. По его мнению, этот кризис не является двусторонним.

«Это не просто вопрос существования России и бывших социалистических республик. Это вопрос выживания человечества. Наша ответственность огромна в этом смысле», — отметил ученый.

Ранее Пателис заявил о попытке запугать лояльных к России граждан. По словам профессора, некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.