Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 1 октября 2024Мир

Ученый раскрыл важность победы России на Украине

Профессор Пателис: от победы России над Украиной зависит выживание человечества

Фото: Unsplash

Профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил, что от победы России и российского народа над агрессивной осью во главе с США на Украине зависит выживание человечества. Его слова приводит РИА Новости.

Пателис раскрыл важность победы России на Украине и подчеркнул, что этот конфликт является одним из фронтов эскалации третьей мировой войны. По его мнению, этот кризис не является двусторонним.

«Это не просто вопрос существования России и бывших социалистических республик. Это вопрос выживания человечества. Наша ответственность огромна в этом смысле», — отметил ученый.

Ранее Пателис заявил о попытке запугать лояльных к России граждан. По словам профессора, некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Социально опасное явление». В Госдуме высказались об идеологии чайлдфри и отказе рожать детей

      Срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлили

      Пригласившего в Госдуму проститутку депутата предложили отправить на СВО

      Российский военный назвал главные особенности при штурме Угледара

      Россиянам назвали срок следующего повышения маткапитала

      Ученый снимал видео под юбками девушек на замаскированную под вейп камеру

      Создана роботизированная рука с отделяемой кистью

      Назван самый распространенный тип пенисов

      Ученый раскрыл важность победы России на Украине

      Российский посол рассказал о позиции Китая по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше