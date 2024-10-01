В Багдаде атаковали базу с американскими силами

Reuters: военную базу у аэропорта Багдада с силами США атаковали ракетами

Военную базу у международного аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух иракских военных чиновников.

Источники агентства сообщили, что минимум две ракеты «Катюша» выпустили по военной базе, где размещены силы США, возле международного аэропорта Багдада. «Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракеты», — отмечается в публикации.

Ранее США и Ирак договорились о выводе американских войск. Однако в Белом доме не уточнили, какое количество военных покинет ближневосточную страну. Сейчас в Ираке находится контингент в составе порядка 2,5 тысячи человек.