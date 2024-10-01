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15:14, 1 октября 2024Мир

В Британии указали на скорое окружение одного из городов в Донбассе

Меркурис: ВСУ необходимо выйти из Селидово из-за угрозы окружения

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо выйти из Селидово из-за угрозы окружения и не повторить ситуацию в Угледаре. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на канале в YouTube.

«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России», — сказал военный аналитик.

Меркурис подчеркнул, что попытки удержать Селидово не будут иметь стратегического значения для ВСУ в Донбассе. По его словам, Киеву необходимо учесть опыт ситуации под Угледаром, так как Украина рискует потерять еще больше живой силы и военной техники.

Ранее Меркурис заявил, что Россия одерживает победу на важнейших участках фронта в рамках гигантского сражения за Донбасс. По словам эксперта, западные страны понимают, что Украина проигрывает в этой битве. При этом союзники Киева фактически ничего не могут сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

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      Максим Габриелян
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