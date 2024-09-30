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15:28, 30 сентября 2024Мир

На Западе заявили о преимуществе России в гигантском сражении за Донбасс

Меркурис: Россия одерживает победу в рамках гигантского сражения за Донбасс

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия одерживает победу на важнейших участках фронта в рамках гигантского сражения за Донбасс. С таким утверждением выступил британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в итоге, когда эта битва закончится, мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — сказал он.

По словам эксперта, западные страны понимают, что Украина проигрывает в этой битве. При этом союзники Киева фактически ничего не могут сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Ранее профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта. Он подчеркнул, что крайне велика вероятность развития сценария, при котором ВСУ не смогут удержать оборону в нескольких ключевых местах.

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      Виктория Кондратьева
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