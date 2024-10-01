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12:58, 1 октября 2024Бывший СССР

В ДНР предрекли попадание ВСУ в котел в Угледаре

Кимаковский: ВСУ в Угледаре могут оказаться в котле

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре могут оказаться в котле, если не предпримут срочных действий. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мини-котел [в Угледаре], да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — рассказал чиновник.

Он добавил, что единственный возможный путь эвакуации украинских войск станет непригоден, ввиду грядущего ухудшения погодных условий.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что бойцы ВСУ в Угледаре погибнут без приказа покинуть город. Он подчеркнул, что украинские подразделения должны были избежать

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      Валентин Карант
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