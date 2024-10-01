В ФСБ сообщили о готовящих нападения с помощью украинских кураторов подростках

ФСБ: украинские кураторы через Discord готовили к нападениям девять подростков

Среди задержанных на территории России участников деструктивных интернет-сообществ оказались девять подростков. По сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ), они готовили нападения при помощи украинских кураторов, которые общались с ними через мессенджер Discord, пишет ТАСС.

Согласно данным российской службы безопасности, несовершеннолетние хотели совершить вооруженные нападения в образовательных и религиозных учреждениях. Кроме того, они готовились совершить акты насилия в других местах с массовым пребыванием граждан. Другие подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщилось, что ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей и подростков к насилию над представителями госорганов. Уточнялось, что задержанным от 14 до 35 лет. Все они являются сторонниками деятельности запрещенных в РФ украинских террористических организаций.