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17:10, 1 октября 2024Силовые структуры

В ФСБ сообщили о готовящих нападения с помощью украинских кураторов подростках

ФСБ: украинские кураторы через Discord готовили к нападениям девять подростков

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Среди задержанных на территории России участников деструктивных интернет-сообществ оказались девять подростков. По сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ), они готовили нападения при помощи украинских кураторов, которые общались с ними через мессенджер Discord, пишет ТАСС.

Согласно данным российской службы безопасности, несовершеннолетние хотели совершить вооруженные нападения в образовательных и религиозных учреждениях. Кроме того, они готовились совершить акты насилия в других местах с массовым пребыванием граждан. Другие подробности дела не разглашаются.

Ранее сообщилось, что ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей и подростков к насилию над представителями госорганов. Уточнялось, что задержанным от 14 до 35 лет. Все они являются сторонниками деятельности запрещенных в РФ украинских террористических организаций.

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      Анастасия Алимпиева
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