Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряла множество городов в Донбассе

Украина лишилась контроля над множеством территорий в Донбассе по вине президента страны Владимира Зеленского, убежден экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

«Вся система потеряна, вся Луганская область, (...) а теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли, Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский», — заявил эксперт.

Как утверждает Соскин, Зеленский уже не способен справиться с поставленными задачами, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют необходимых ресурсов для продолжения активных боевых действий.

«Это катастрофа от Зеленского — можно как угодно называть», — заключил он.

Ранее Соскин рассказал, что Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться.