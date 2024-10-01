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21:09, 1 октября 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о случившейся из-за Зеленского катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряла множество городов в Донбассе

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украина лишилась контроля над множеством территорий в Донбассе по вине президента страны Владимира Зеленского, убежден экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

«Вся система потеряна, вся Луганская область, (...) а теперь идет потеря Донецкой области, уже в Угледар они вошли, Артемовск потерян, огромное количество городов потеряно. Кто потерял? Это Зеленский», — заявил эксперт.

Как утверждает Соскин, Зеленский уже не способен справиться с поставленными задачами, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют необходимых ресурсов для продолжения активных боевых действий.

«Это катастрофа от Зеленского — можно как угодно называть», — заключил он.

Ранее Соскин рассказал, что Зеленский собственными действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу. В связи с этим даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться.

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      Маргарита Пименова
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